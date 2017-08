O Núcleo de Línguas Estrangeiras da UVA (NUCLE) está com matrículas abertas, até dia 31 de agosto, para alunos novatos e veteranos para o Semestre 2017.2 nos cursos de Inglês (regular, instrumental e avançado), Espanhol (regular) e Francês (regular). As matrículas ocorrem na coordenação do NUCLE, localizado no primeiro andar do bloco do Curso de Pedagogia (antigo NDC), no campus da Betânia - UVA. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 14h às 21h.





Os alunos novatos devem apresentar Documento de Identidade, CPF e Comprovante de Endereço e declaração de matrícula caso sejam estudantes da UVA, UFC ou IFCE. Os valores dos cursos são:





Inglês Regular: matrícula de R$ 70,00 mais 4 R$ 130,50 (alunos e servidores da UVA, UFC e IFCE tem desconto, consultar os valores na coordenação);





Inglês Instrumental ou Avançado: matrícula de R$ 70,00 mais 4 R$ 87,50 (alunos e servidores da UVA, UFC e IFCE tem desconto, consultar os valores na coordenação);





Espanhol: matrícula de R$ 70,00 mais 4 R$ 122,00 (alunos e servidores da UVA, UFC e IFCE tem desconto, consultar os valores na coordenação);





Francês: matrícula de R$ 70,00 mais 4 R$ 140,90 (alunos e servidores da UVA, UFC e IFCE tem desconto, consultar os valores na coordenação);





Todos os pagamentos se dão através de boletos bancários, as mensalidades tem vencimento dia 15 de cada mês.





Os alunos veteranos também devem fazer matrícula presencialmente.





Cursos abertos a toda comunidade, idade mínima 11 anos.





Saiba mais: (88)3611-6423; nucle@uvanet.br; whats: (88) 9 9851-7022