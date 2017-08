Número de assassinatos no Ceará cresce 86,3% em 12 meses

Em 2017, o acumulado de assassinatos no Estado já chegou a 2.774.



Maior aumento aconteceu na Região Metropolitana de Fortalez.



O número de homicídios no Ceará cresceu 86,3% em relação a julho do ano passado. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) nesta sexta-feira (11), em 2016 foram registrados 255 assassinatos, enquanto neste último mês, 475.



A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e a própria Capital puxaram a variação. Segundo a SSPDS, o número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) na primeira área subiu 164,7%, isto é, passou de 51 em julho de 2016 para 135 este ano. Já em Fortaleza, o número mais que dobrou, passando de 86 para 184.



Em relação ao mês de junho, o número pouco variou. Foi registrado, conforme a Secretaria, apenas um a mais. Em 2017, o acumulado de assassinatos já chegou a 2.774. Quando comparado ao mesmo período do ano passado - janeiro a julho -, o dado representa um crescimento de 38,8%, pois nos 7 meses de 2017, o montante foi de 1.998.



Para o secretário de segurança, delegado André Costa, os índices de CVLI continuam muito altos e preocupam. “Estamos em alerta, mas estimulados e trabalhando muito para melhorar e reduzir o número de vítimas da violência”, frisou, lembrando que na próxima segunda-feira (14) mais 1.400 aprovados no último concurso da Polícia Militar serão chamados.

Fonte: Diário do Nordeste