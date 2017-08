OPERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL NA CIDADE DE GRAÇA PENDE HOMEM COM DROGAS

Na tarde de quarta feira 09 de agosto de 2017, por volta das 15h, Policiais Civis da Delegacia Municipal de Pacujá e Varjota com apoio de Policiais de Militares do destacamento de Graça deram cumprimento a mandados de busca e apreensão na cidade do Graça, ocasião que conseguiram prender em flagrante COSMO MARTINS DA SILVA com a posse de 10 balas de maconha, 35 pedras de crack, 04 papelotes de cocaína e R$750,00 em notas diversas. O infrator já responde pelo crime de receptação.





O acusado foi autuado em flagrante por tráfico ilícito de drogas.





Fonte: Sobral 24 horas