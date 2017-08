OPERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL PRENDE 11 PESSOAS ENVOLVIDAS COM TRÁFICO DE DROGAS

Um dos suspeitos disparou contra os policiais, mas foi contido.

Onze pessoas foram capturadas em uma operação desencadeada pela Polícia Civil, na cidade de Pacajus, Região Metropolitana de Fortaleza, denominada “Tentáculos”. O trabalho teve por finalidade, inibir o tráfico de drogas na região e prender suspeitos envolvidos na prática ilícita. Além da Delegacia Metropolitana de Pacajus, participaram profissionais de segurança das Delegacias Metropolitanas das cidades de Eusébio, Aquiraz, Pindoretama, Pacajus, Horizonte e Cascavel. Durante a ação, um dos indivíduos atirou contra os policiais, mas foi imediatamente contido e preso.





No total, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, em imóveis nos bairros Croatá II, Área Verde e Banguê. Foram presas em flagrante nove pessoas, sendo estas, Ronaldo Cabral Silva (23) – com antecedentes criminais por tráfico de drogas; Hélio Felipe Dantas da Silva (19) – com passagem por tráfico de drogas e roubo a pessoa, além de ser foragido da Cadeia Pública de Horizonte; Marcos Rogério Rufino da Silva (23) – com passagem por porte ilegal de arma de fogo e com mandado de prisão em aberto por furto; Tiago Girão Lima (26) – crime contra a administração pública; Francisca Keuly Correia de Alencar (36), Augusto Cesar Lima Girão (32), Francisco Valdeir da Silva (27), Paulo Henrique Girão (21) e Ismael do Nascimento Oliveira (21), os cinco sem antecedentes. Este último tentou se evadir durante a ação policial, sendo necessário um cerco nas casas vizinhas para prendê-lo. Durante a captura, ele chegou a efetuar um disparo de arma de fogo contra os profissionais de segurança, que revidaram e efetuaram-lhe um tiro em um dos membros inferiores.





Com Ismael, foi apreendido um revólver calibre 38, municiado. O suspeito foi levado para o Instituto Dr. José Frota (IJF), no bairro Centro, em Fortaleza, e responderá por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Além dos maiores de idade presos, a “Tentáculos” também capturou dois adolescentes. No total, foram apreendidos dois revólveres, uma pistola, um simulacro de arma de fogo, 70 pedras de crack, 50 gramas de maconha, 10 papelotes de cocaína, nove celulares, uma balança de precisão e R$ 1.463. Todos os suspeitos foram conduzidos para a sede da Delegacia Municipal de Pacajus, onde foram realizados os flagrantes.





Fonte: Cnews