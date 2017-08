Operação prende 11 pessoas em cidades do Interior do Ceará

Todos os presos são suspeitos de homicídios e tráficos de drogas.

Uma operação desencadeada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) prendeu pelo menos 11 pessoas em cidades da região sul do Ceará. As ações ocorreram entre a noite da última sexta-feira (18) e a madrugada deste sábado (19).





Todos os presos são suspeitos de homicídios e tráficos de drogas. Foram realizadas mais de 100 abordagens. Além das prisões, a polícia apreendeu sete armas de fogo, drogas e munição. Quatro adolescentes foram apreendidos.





A operação foi realizada nas cidades de Iguatu, Quixadá, Russas, Beberibe, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte, Tauá, Morada Nova e São João do Jaguaribe.





A SSPDS informou que agentes das polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros participaram da ação.





Fonte: Cnews