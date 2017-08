OPORTUNIDADE: Marinha do Brasil contrata professores - Salário até R$ 9,5 mil

Inscrições vão até 22 de agosto (terça-feira) e as vagas são para graduados em Física, Letras (Língua Portuguesa), História e Matemática.





A Marinha do Brasil abriu concurso público para contratação de professores interessados na carreira de magistério superior nos centros de formação militar, localizados no Rio de Janeiro (RJ) e Belém (PA). As vagas são destinadas para graduados em Física, Letras (Língua Portuguesa), História e Matemática. Para particpar da seleção, é necessário que os candidatos possuam, ao menos, mestrado em suas respectivas áreas de atuação.





Os salários ofertados variam de acordo com a titulação do professor. Partindo do teto, no valor de R$ 4.445,22, podem chegar a R$ 9.585,67, por uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.





Inscrição e seleção





As inscrições podem ser realizadas no site da instituição até o dia 22 de agosto. Caso o candidato não tenha acesso à internet, é possível se inscrever pessoalmente, nos endereços indicados no edital. A seleção inclui prova escrita de conhecimentos específicos, prova didática e análise de títulos. O concurso tem validade de um ano e ser prorrogado por mais um, a critério da Marinha.





Rotina





As atribuições de um professor dos centros de formação da Marinha não são muito diferentes das de qualquer professor do nível superior. Como explica o edital, o profissional deverá “participar em linhas de pesquisas e em programas com outras instituições de ensino superior”, entre outras atribuições típicas. Mas a rotina pode incluir algumas peculiaridades, como visitas e viagens em navios e embarcações da armada.