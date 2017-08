OUSADIA: Bandidos assaltam na calçada da Secretaria da Segurança e na porta de delegacia

Um homem armado rendeu um grupo de pessoas e praticou o roubo diante das câmeras de vigilância do prédio onde está o gabinete do secretário da Segurança Pública e a Ciops.

Dois assaltos ousados foram registrados nesta quarta-feira (30), em Fortaleza. À tarde, bandidos armados assaltaram um homem e roubaram seu carro na porta de uma delegacia, na zona Oeste da Capital. À noite, um grupo de pessoas foi atacado na calçada da sede da secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no bairro São Gerardo. Em ambos os casos ninguém foi preso.





Passavam poucos minutos das 21 horas quando três mulheres e um homem foram assaltados na calçada da sede da SSPDS, na Rua Professor Nogueira, entre a Avenida Bezerra de Menezes e a Rua Gustavo Sampaio. O local é monitorado por câmeras da própria secretaria, mas isto não impediu que um homem armado descesse rapidamente do seu carro e rendesse um grupo de pessoas que voltava para casa após participar de um culto religioso.





Uma das mulheres contou que o bandido praticou o crime sozinho. “Ele parou bruscamente o carro, desceu com a arma na mão e nos assaltou. Pedi que não atirasse”, disse uma das vítimas ainda trêmula diante da situação.





Revoltadas, as vítimas do assalto disseram que não iriam procurar a Polícia. “Não vai adiantar”, disparou uma delas. “Isso é uma desmoralização para a Segurança”, disse outra. A Polícia não apareceu no local.





Assaltos constantes





O local do assalto fica a poucos metros do portão de entrada da sede da SSPDS, onde estão instalados o gabinete do secretário, a Coordenadoria Integrada de Ações de Segurança (Ciops) e Comando do extinto Batalhão de Policiamento Comunitário.





Moradores e comerciantes do local afirmam que os assaltos ali são constantes, principalmente no começo da manhã e durante à noite, quando a área é mal iluminada e há uma intensa movimentação de pessoas e veículos em torno dos restaurantes e bares na área entre os bairros São Gerardo e Parquelândia. A presença do prédio da SSPDS não intimida os criminosos. Uma guarita localizada na esquina das ruas Gustavo Sampaio e Professor Nogueira não é utilizada pela guarda do prédio.





Na delegacia





À tarde, bandido armados atacaram um homem na calçada do 10º DP (Antônio Bezerra) e roubaram seu veículo. O crime foi filmado pelas câmeras da unidade da Polícia Civil e mostra os criminosos de arma em punho rendendo a vítima.





Esta mesma delegacia foi alvo de um ataque no mês passado, quando um grupo de bandido invadiu o local para resgatar um comparsa preso no dia anterior numa troca de tiros com a PM. Dos 10 homens que participaram da invasão ao distrito policial apenas dois foram capturados.





(Ceará News7)