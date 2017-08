OUSADIA: BANDIDOS MATAM HOMEM NA PORTA DE QUARTEL DA PM NO BAIRRO CRISTO REDENTOR

Vítima caiu morta a poucos metros do portão do Quartel da 3ª Companhia do 5º Batalhão.

Um homem foi assassinado, a tiros, na porta de um Quartel da Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (18), na Capital. O crime ocorreu na zona Oeste de Fortaleza, no bairro Cristo Redentor, onde, há uma semana, bandidos integrantes de uma facção criminosa invadiram uma escola infantil, a poucos metros da unidade policial, em busca de matar integrantes de uma quadrilha rival.





A ação ousada dos criminosos chamou a atenção da Polícia. O homem baleado ainda caminho agonizando até chegar a poucos metros do portão principal do Quartel da 3ª Companhia do 5º BPM (cristo Redentor), localizado na Avenida Monsenhor Hélio Campos.





Fuga





Mesmo com a proximidade do Quartel, os assassinos fugiram logo após praticarem o crime. A Polícia suspeita que a morte tenha sido decorrente da “guerra” entre facções criminosas que agem naquele setor da cidade. O local do assassinato fica também a poucos metros das Vila do Mar, onde a PM tem intensificado o policiamento.





Gangues da Colônia, do Pirambu e da Barra do Ceará disputam o território da venda de drogas e a Polícia tem feito constantes prisões de bandidos e apreensões de drogas e armas de fogo.





Blog do Fernando Ribeiro