Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras convoca cadastro de reserva do curso de Inglês

O Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras convoca os candidatos do cadastro de reserva do curso de Inglês para servidores para comparecerem, até o dia 17 de agosto, das 7h às 11h e das 13h às 17h, na Secretária do Palácio para efetivação da matrícula.





As aulas terão início na sexta-feira (18), nos horários manhã, tarde, noite e aos sábados de manhã. “O número de turma do curso de Inglês foi ampliado para atender a todos os educadores interessados que haviam ficado no cadastro de reserva”, afirma o diretor do Palácio, Amaury Gomes.





Os horários disponíveis para cadastro de reserva no curso de Inglês são: sexta-feira, das 17h30 às 19h30 e das 19h30 às 21h30; e sábado, das 7h às 9h e das 9h às 11h.









Serviço:

Chamada do cadastro de reserva curso de Inglês servidores

Data: até 17 de agosto, das 7h às 11h e das 13h às 17h

Local: Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras (Rua Coronel Rangel Barbosa, 55 – Centro)