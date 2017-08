Palestra da FIEC em Sobral discute ergonomia

Proporcionar o máximo conforto, segurança e desempenho eficiente em termos de ergonomia aos trabalhadores das empresas é o objetivo da Norma Regulamentadora 17, conhecida como NR-17. Para conscientizar empresários e gestores das empresas sobre os requisitos necessários para atender a essa NR, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), por meio do Conselho Temático de Relações Trabalhistas e Sindicais (Cosin), realiza a palestra “NR 17 – Por que se adequar?”, no dia 29/8, às 18h, no Centro Integrado SESI SENAI, em Sobral.





A NR-17 estabelece os parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. A NR-17 é de grande importância por grande parte das doenças de trabalho serem desenvolvidas a partir da exposição ao risco ergonômico que muitos trabalhadores passam, como por exemplo: trabalhos realizados em pé durante toda a jornada; esforços repetitivos (LER); e levantamentos de cargas.





A NR-17 regulamenta os seguintes aspectos: levantamento, transporte e descarga individual de materiais; mobiliário dos postos de trabalho; equipamentos dos postos de trabalho; condições ambientais de trabalho; organização do trabalho. Trata ainda de trabalho dos operadores de check outs e trabalho em teleatendimento/telemarketing.





O palestrante será o engenheiro de segurança do trabalho do SESI/CE, Rodrigo Nogueira. Ele é representante do Ceará na Rede Temática de Ergonomia da CNI (Confederação Nacional da Indústria), possui experiência na área de perícia judicial em acidentes de trabalho, insalubridade e periculosidade; experiência em Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho e Higiene Ocupacional; pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho e Gestão da Qualidade e Engenharia de Segurança do Trabalho.









Serviço





Palestra NR-17 – Por que se adequar?





Data: 29/8, às 18h





Local: Centro Integrado SESI SENAI de Sobral (Av. Doutor José Arimatéia Monte e Silva, 1003 –





Campo dos Velhos – Sobral – CE)





