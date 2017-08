PMDB e partidos aliados realizam encontro regional em Massapê

O PMDB do Ceará realiza seu próximo Encontro Regional na cidade de Massapê, a partir das 10hs de sábado (26). O partido vai se reunir com os aliados PSDB, Solidariedade, PSD, PR e PMB, suas principais lideranças, filiados e apoiadores, com o objetivo de debater projetos estratégicos para os 184 municípios cearenses. Está confirmada a presença do presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira.





O encontro terá debates com foco na segurança pública, abastecimento de água e interiorização do ensino superior. Além de Eunício, estão confirmadas as presenças do presidente em exercício do PMDB, Gaudencio Lucena, e dos presidentes dos partidos aliados, prefeitos, vice-prefeitos, deputados, vereadores e demais lideranças políticas da Região Norte, bem como da população em geral.





Eunício apresentará os números do primeiro semestre legislativo de 2017, que colocam a produção do Senado Federal como a maior dos últimos 15 anos. Haverá também debate sobre a renegociação das dívidas dos agricultores prejudicados pela seca, retomada das obras da transposição do São Francisco, o anúncio de novos cursos de medicina para o interior do Ceará e a destinação de mais recursos para a saúde e a educação no Brasil, entre outros temas de interesse da população.





A realização de encontros regionais é uma tradição do PMDB do Ceará, que busca discutir regularmente a realidade do Estado e dos municípios em suas bases. A reunião servirá ainda para a colheita de informações e formatação do Partido com foco em 2018.





Encontro Regional do PMDB em Massapê

Data: Sábado, dia 26 de agosto de 2017

Horário: 10h

Local: Quadra do Centro Educacional Massapeense – Rua Major Juventus s/n – Centro