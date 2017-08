POLICIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE HOMEM COM VÁRIAS ARMAS DE FOGO EM GROAÍRAS

Policiais Civis da DRPC de Sobral com apoio do destacamento da Polícia Militar de Groaíras, prenderam hoje (08) por volta das 11:30, na localidade de Fazenda Muriçoca, zona rural de Groaíras, ANTÔNIO GENIVAL DE PAIVA BASTOS, por posse irregular de arma de fogo, onde o acusado guardava em sua residência 01 revólver cal.38, 01 pistola Beretta cal.22, além de munições de calibres diversos e 02 espingardas tipo socadeira. Foi autuado com base no estatuto do desarmamento estando na Cadeia Pública de Groaíras à disposição da justiça.





Genival foi preso junto com seu filho menor, que foi apreendido e devolvido à família.





Fonte: Sobral 24 horas