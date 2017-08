POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ EM AÇÃO: 17 PESSOAS PRESAS COM ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS

As ações ocorreram entre 12 e 16 de agosto, em Fortaleza e na Região Metropolitana.

Policiais da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD) apresentaram nesta quinta-feira (17) o resultado de 11 operações contra o tráfico que resultou na prisão de 17 pessoas, entre 12 e 16 de agosto. As prisões ocorreram em diversos bairros de Fortaleza e também na Região Metropolitana. Além das prisões, aproximadamente 50 quilos de entorpecentes, drogas sintéticas e quatro armas de fogo foram apreendidas.





Foram presos no Bom Jardim: Paulo Edson Silva Gonçalves (28) – conhecido por “Metranca” e com passagens pela Polícia por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo; e Gleiciane Maria Gonzaga de Lima (26) – com antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo e crime contra a fé pública. Já em Maracanaú, no último dia 11, a DTCD prendeu Lucio Mendes de Sousa Lima (30) – conhecido por “Bob Esponja” e com passagens por lesão corporal dolosa e roubo - que também era investigado por traficar entorpecentes em sua residência, no bairro Alto da Mangueira. Na casa do homem, que estava com uma tornozeleira eletrônica, os policiais civis apreenderam 820 gramas de maconha, que estavam enterrados no quintal da propriedade; e um revólver calibre 38.





Ainda na Região Metropolitana, na cidade de Horizonte, os policiais civis da especializada prenderam Gilmario Paiva de Morais (24), Claudemiro de Oliveira Mello Neto (21) e Luiz Neto de Souza Costa (27).





No bairro da Messejana, em Fortaleza, a polícia capturou Antônio Marcos Melo da Silva (33) e Fernanda Rodrigues de Melo (54). Na Bela Vista, também na Capital, Anderson Morais de Lima (20) , Antônio Marcos Santos Araújo (41), Francisco Monalisa de Sousa Lima (28) e Rafaela Trajano Barbosa (34) foram capturados.





O 11° preso foi localizado no bairro Coaçu (AIS 03), sob a suspeita de traficar entorpecentes em uma seresta do bairro. Francisco das Chagas de Souza Veras (32) – com passagens por tráfico de drogas e receptação - foi identificado após uma denúncia anônima.





Já nas três últimas ações da DCTD, os policiais civis prenderam três homens e apreenderam 31,9 quilos de maconha e drogas sintéticas, entre LSD e esctasy. Foram presos: Paulo Chaves Ximenes (21), Caique Barbosa do Nascimento (24) – ambos sem antecedentes; e Josimar Lessa Samico (30) – com passagem pela Polícia por tráfico de drogas. As capturas ocorreram nos bairros Caucaia, Conjunto Ceará e Lagoa Redonda, respectivamente.





