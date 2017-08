Policiais Civis da Delegacia Regional de Sobral com apoio do grupamento PM RAIO, prenderam na tarde de hoje, por volta das 17:30 no residencial Caiçara o apenado JOÃO THALES RIBEIRO DA SILVA, fugitivo da Cadeia Pública de SOBRAL. Após denúncia os policiais passaram a investigar por todo o dia e já no final da tarde lograram êxito na prisão e recapturaram o foragido, que agora vai voltar pra cadeia.

Fonte: Sobral 24 horas