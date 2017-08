Polícia Civil prende suspeitos com armas e drogas em Senador Pompeu

Dois maiores e um menor foram capturados pela Polícia na última segunda-feira (28), em Senador Pompeu, cidade localizada a 273 quilômetros de Fortaleza. Na ação, foram apreendidas drogas e armas de fogo.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), no final da manhã de segunda, policiais civis da Delegacia Regional de Senador Pompeu abordaram um homem no momento em que ele fumava um cigarro de maconha.

O suspeito foi conduzido delegacia, onde foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em seu desfavor, por uso de drogas.





Os agentes voltaram a campo, para verificar uma denúncia sobre a localização do ponto de vendas da droga. A partir das informações passadas, os agentes de segurança foram até um imóvel, no bairro Alto do Bode, onde encontraram Giliard Barros de Araújo, de 24 anos; Ramon Clézio Araújo Lima, de 27 anos; e um adolescente de 15 anos.





De acordo com os policiais, Ramon portava um revólver com numeração raspada. Ele, segundo informações, já responde por ofender integridade corporal ou saúde de outrem, entre outros, além de ser foragido da cadeia de Santa Quitéria.





Outra arma foi encontrada com o adolescente, que possui passagem pela Polícia por dirigir veículo sem a devida autorização. Após buscas pela casa, os agentes de segurança encontraram munições e trouxinhas de maconha.





O trio foi encaminhado à delegacia. Ramon foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico e associação para o tráfico de drogas e corrupção de menor e por omitir documento público ou particular. Giliard, que tem passagem pela Polícia por latrocínio, foi autuado por tráfico e associação para o tráfico de drogas e corrupção de menor.





O adolescente, por sua vez, foi autuado em um Ato Infracional análogo aos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes.

(Cnews)