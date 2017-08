Policia Militar de Meruoca apreende adolescente suspeito de assalto

Por volta das 08:00 h desta terça-feira (8), policiais militares do município de Meruoca, Sargento Pereira, Soldados Gualberto e Augusto faziam o patrulhamento na cidade, quando foram acionados via rádio pelo quartel de Massapê, acerca de um assalto a mão armada a uma Senhora na localidade de "Baixio", em Massapê, onde o acusado fugiu sentido Meruoca em uma moto Honda fan, cor preta com os pertences da vítima e uma certa quantia em dinheiro, produto do roubo, imediatamente os policiais saíram em diligências e lograram êxito na apreensão de um adolescente de 16 anos, autor do delito na CE que liga Massapê a Meruoca, portando uma arma de fogo artesanal (garrucha) e os pertences da vítima. O acusado foi conduzido à Delegacia Municipal de Policia Civil de Massapê, apresentando a autoridade policial , onde foi lavrado o ato infracional referente ao roubo.





Fonte: Sobral 24 horas