Polícia Militar de Meruoca efetua prisão de indivíduo acusado de furto

Por volta de 10:00 h do último domingo, dia 13/08/2017, os policiais: Sargento Severiano, Soldados Aragão e Augusto, foram informados sobre um furto em uma residência situada no Sítio Floresta-Meruoca, ao averiguar a ocorrência, foi constatado que havia sido furtado alguns sacos de cimentos e a residência foi bastante danificada. A composição ao realizar diligências capturou o acusado identificado por Francisco George Almeida Lima, 32 anos, ele estava de posse dos sacos de cimento (produto do furto). O acusado foi conduzido para a Delegacia Regional de Policia Civil de Sobral, juntamente com a vítima proprietária da residência, onde foi lavrado o flagrante pelo crime de furto, em seguida foi recolhido à Cadeia de Meruoca.

Policia Veja mais sobre: noticias