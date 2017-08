POLÍCIA MILITAR DE MUCAMBO PRENDE ASSALTANTE EM FLAGRANTE

O assalto aconteceu na manhã desta segunda-feira (7), por volta das 9h, no mercadinho do Sr. Antônio Gabriel, localizado na Rua Pedro Aragão Ximenes, no Centro de Mucambo.





O individuo chegou em uma motocicleta Honda Bros, anunciou o assalto, levando uma quantia em dinheiro. A viatura da PM realizava o trabalho de Ronda Ostensiva, quando se deparou com a ocorrência. Houve perseguição e a policia conseguiu prender o individuo em flagrante em uma estrada carroçável na zona rural do município. A arma utilizada no assalto foi apreendia. O homem foi encaminhado à Delegacia Municipal de Pacujá para a lavratura dos procedimentos legais.





Fonte: Sobral 24 horas