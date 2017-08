POLICIAIS CIVIS DA DRACO E DA UTO PRENDEM CHEFE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E QUATRO PARTICIPANTES E APREENDEM UM FUZIL AK-47

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu cinco integrantes de uma organização criminosa com atuação no Estado e cumpriu oito mandados de prisão em desfavor de presos do sistema penitenciário. A operação policial aconteceu ontem (23) e nesta quinta (24) e foi conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), com a participação de equipes do Departamento de Polícia Especializada (DPE) da Polícia Civil. Além das prisões, um fuzil AK47, uma pistola 765 e 160 gramas de skunk foram apreendidos na ação.





As investigações que chegaram às prisões dos criminosos foram iniciadas há cerca de três meses, como explica o titular da Draco, delegado Harley Filho. "Nossos trabalhos partiram do mapeamento da atuação dos líderes de uma organização criminosa na Capital junto com o trabalho de combate aos homicídios em zonas quentes de criminalidade. No curso das investigações vários líderes foram identificados e muitos deles presos, confirmando a atuação deles na organização criminosa, bem como no tráfico de drogas e na formação de integrantes para atacar grupos rivais", revela o delegado.





Ontem, a equipe de policiais civis localizou um dos líderes da organização criminosa, com alto poder de influência dentro do grupo no Ceará: Francisco Márcio Teixeira Perdigão (39). Ele foi encontrado em uma residência no município de Cascavel (AIS 13), no litoral leste do Estado, onde foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão. Márcio Perdigão possui uma extensa lista de antecedentes criminais, incluindo roubo, extorsão mediante sequestro, associação criminosa, falsificação de documento público, falsidade ideológica, uso de documento falso e posse de arma de fogo. Ele também tem um histórico de fugas de unidades prisionais em outros estados brasileiros.





Os outros mandados foram cumpridos em Fortaleza (AIS 2 e 6), Maracanaú (AIS 13) e Novo Oriente (AIS 16), em desfavor de Weverton Moreira de Brito (21), vulgo "Evim", sem antecedentes, ele atuava no tráfico de drogas no bairro Pici; Glícia Cândido Castelo Branco (32), vulgo "Rosa de Saron", responde por receptação e atuava no comércio de drogas na Granja Portugal; Francisca Paula Farias Silva (31), vulgo "Cristal", com passagens por sequestro, associação criminosa e uso de documento falso. Ela é apontada na organização criminosa como responsável por falsificar documentos. Já Jeová da Silva Sousa (20), que responde por roubo, corrupção de menor e tráfico de drogas, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidos 160 gramas de skunk (droga concentrada derivada da maconha). Ele também é apontado como comerciante de drogas na Granja Portugal.





Durante o cumprimento dos mandados, a equipe liderada pelo delegado adjunto da Draco, Alceu Viana, encontrou uma mochila onde estavam escondidos um fuzil AK 47 e uma pistola 765. Material apreendido e levado para a sede da especializada. Os demais integrantes da organização criminosa já estavam presos em uma das unidades prisionais do Estado. Um deles cumpre pena na Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu II, no Paraná. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e prender outros integrantes de organizações.





Criada em 2016, com o intuito de coibir a atuação de grupos criminosos no Ceará, a Draco realiza trabalho investigativo, de inteligência e integrado com outras delegacias especializadas, com o objetivo de identificar membros dessas organizações criminosas para obter as prisões destes. Para colaborar com o trabalho policial, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disponibiliza o número 181 para registrar denúncias da população. A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.





Fonte: SSPDS