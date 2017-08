POLICIAIS CIVIS DE CAMOCIM PRENDEM INDIVÍDUO DE ALTA PERICULOSIDADE

Investigadores da Delegacia Regional de Sobral efetuaram na manhã desta quinta-feira (3) a prisão de José Maurício da Silva Ribeiro, indivíduo natural do Pará. Segundo informações da Polícia, José Maurício é um dos indivíduos mais procurados do Pará. Ele é acusado de um homicídio na cidade de Bragança/PA. Contra o homicida existe um mandado de prisão em aberto do Estado do Pará.





A prisão aconteceu após um mês de investigação realizada por investigadores da Polícia Civil, que foi coordenada pelo Delegado Regional, Dr. Herbert Ponte e Silva.





A prisão aconteceu em uma residência na Rua Joaquim Távora, bairro Brasília.

Acusado: José Maurício da Silva Ribeiro

Fonte: Sobral 24 horas