POLICIAIS DO RAIO APREENDEM IRMÃOS COM DROGAS NA RUA PINTOR LEMOS

No final da noite de ontem, 30/08, a Equipe RAIO 06 realizando patrulhamento ostensivo pela Rua Pintor Lemos no bairro Santa Casa, visualizou dois homens em atitude suspeita. Durante abordagem pessoal, foi encontrado com os abordados cerca de 320 gramas de maconha, balanças, material para embalar as drogas e uma quantia de R$ 72,60.





Os suspeitos foram identificados como um menor de idade e outro maior de nome, João Wellington Gomes Gadelha, 18 anos, ambos irmãos.





Os maior e o menor foram conduzidos à Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190