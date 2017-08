Policial do BPRaio sofre acidente na CE 377 em Quixeré

Na tarde desta Terça-Feira (29), por volta das 14:40 aconteceu um acidente com um policial do Raio na CE 377 próximo ao lixão. informações chegaram a nossa redação de que uma moto do Raio bateu frontalmente com uma Hilux.





O policial do Raio ao cair estava com o rosto muito ensanguentado e perdeu a consciência. Foi socorrido para o hospital de Quixeré onde recebeu os primeiros socorros, sendo entubado pelo médico de plantão.





A UTI do SAMÚ chegou ao hospital para transporta-lo para o hospital de Russas, más em virtude ao estado de saúde do policial o médico recomendou ao comandante que o helicóptero teria que vir até Quixeré para transporta-lo para Fortaleza. Se trata do policial Oliveira.





Via Massapeceara