Policial e eletricista são baleados em tentativa de assalto

Vítimas foram socorridas ao Instituto Doutor José Frota, no Centro.

Duas pessoas foram baleadas durante uma tentativa de assalto ocorrida na manhã desta quinta-feira (17), no cruzamento das ruas Sargento João Pinheiro com Martins de Carvalho, no bairro bom jardim, em Fortaleza. Entre as vítimas está o sargento da Polícia Militar José Gleison Sousa Alves, de 50 anos.





Além do PM, um eletricista que passava pelo local também foi baleado. Ele foi identificado apenas como Raimundo Nonato.





De acordo com informações, o policial foi baleado no peito e o eletricista levou um tiro no tórax. Os dois foram socorridos e encaminhados inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, ambos foram levados para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.





Ainda não há informações sobre o estado de saúde das duas vítimas. Ninguém foi preso.