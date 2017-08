Após uma denúncia realizada no Blog Sobral 24 horas no dia 2 de julho do corrente ano, sobre a escuridão no bairro Tamarindo, no trecho compreendido entre a Rua Pintor Lemos até a Rua da Lagoa ( reveja matéria ), a Prefeitura resolveu o problema e a população do citado bairro agradece.