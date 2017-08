Prefeito Ivo Gomes concede aumento salarial de 10,1% aos servidores do SAAE

Em reunião na noite desta segunda-feira (28/08) com o Sindicato dos Servidores Municipais de Sobral (Sindsems), o prefeito Ivo Gomes divulgou aumento salarial de 10,1% para os servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). O percentual está acima da inflação e já começa a corrigir a defasagem dos salários da categoria, acumulada há dois anos e meio.





A mensagem do Executivo Municipal com a proposta do aumento salarial, que já começará a valer a partir do mês de setembro, será enviada pelo prefeito à Câmara de Vereadores até a próxima sexta-feira (01/09).





“Nenhuma categoria recebeu aumento dessa magnitude até agora, mas assumi o compromisso de zerar a defasagem dos salários dos servidores do SAAE até o final do meu mandato, por isso, consideramos importante conceder um aumento nessa proporção bastante significativa já agora em 2017”, frisou o prefeito.





Na semana passada, o prefeito já havia garantido uma série de melhorias para os funcionários do SAAE, tais como a criação de uma comissão para estudar um Plano de Cargos e Carreiras a todos os servidores, o complemento salarial de R$935 para os funcionários que possuem filhos excepcionais, o fornecimento do fardamento completo aos trabalhadores da empresa e o pagamento de insalubridade aos técnicos que trabalham na captação de água no município.





O presidente do Sindicato, Gilvan Azevedo, apontou como uma “importante conquista” o reajuste salarial proposto pelo prefeito. “Tenho certeza de que a categoria vai ficar satisfeita quando receber a notícia da nossa negociação”, destacou Azevedo.