Prefeito Ivo Gomes conclama gestores do poder público para se unirem em prol do movimento #ocupaSobral

Na tarde desta quarta-feira (16/08), o prefeito Ivo Gomes esteve reunido, no auditório do Paço Municipal, com seu secretariado e diversos gestores da Prefeitura, para se unirem em prol do movimento #ocupaSobral. Durante o encontro, Ivo garantiu empenho e compromisso com a população na busca pela pacificação e ocupação dos espaços públicos, por meio de um plano de ações para a prevenção da violência no município.





“A prevenção à violência é uma das prioridades da minha gestão e todos nós somos responsáveis. Por meio do #ocupaSobral, cada secretaria está criando um pacote de estratégias e ações que serão executadas paulatinamente em todos os bairros e distritos da cidade. Nosso objetivo, por meio desse programa, é convidar a população, sobretudo as juventudes, a ocupar os espaços públicos de Sobral e, ao mesmo tempo, criar uma política municipal de atenção integral aos adolescentes, pois estes são os mais vulneráveis à entrada no mundo da criminalidade”, explicou o prefeito Ivo Gomes.





Além disso, o chefe do executivo municipal destacou que a união em prol dessa causa é de fundamental importância para a execução do #ocupaSobral. “Durante muitos anos da minha vida eu pensei que a educação fosse a solução para todos os problemas. Hoje, reconheço a educação como uma base fundamental para todos os projetos, mas comprovei, ao longo dos meus 20 anos de vida pública, que precisamos de mais ações concretas para conseguirmos ter uma cidade mais pacífica e unida”, frisou.





“Foi um momento bastante positivo e animador para nós sobralenses, porque saímos hoje com um novo compromisso para Sobral. Se ao longo dos últimos 20 anos conseguimos tornar nossa educação como a melhor do país, a partir de hoje temos a obrigação de executar em nossa cidade uma série de ações, que serão pensadas e planejadas com nossos gestores, para tornar a nossa cidade modelo em pacificação e ocupação dos espaços públicos. Iremos envolver todos os sobralenses”, garantiu o enfermerio da Unidade Mista de Saúde, Bruno Machado Alves.