Prefeito Ivo Gomes garante melhorias para os servidores do SAAE

O prefeito Ivo Gomes esteve reunido, nesta terça-feira (22/08), com representantes do Sindicato dos Servidores Municipais e garantiu uma série de melhorias para os funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE), tais como a criação de uma comissão para estudar um Plano de Cargos e Carreiras a todos os servidores, o complemento salarial de R$935 para os funcionários que possuem filhos excepcionais, o fornecimento do fardamento completo aos trabalhadores da empresa e o pagamento de insalubridade aos técnicos que trabalham na captação de água no município. O presidente do Sindicato, Gilvan Azevedo, e o presidente do SAAE, Marcos Santos, estiveram presentes na reunião.





Além das inúmeras melhorias anunciadas, os servidores do SAAE, representantes do sindicato e a Prefeitura se reunirão, nesta sexta-feira (25/08), para discutir o reajuste salarial da categoria, que reivindica 19% de aumento. “Estou empenhado em garantir um melhor salário para os servidores do SAAE porque reconheço a importância destes servidores para o município. Garantindo as melhorias para os servidores, o próximo passo é tratar da modernização do sistema de água para o abastecimento da cidade”, ressaltou Ivo Gomes, acrescentando que, para realizar o reajuste salarial da categoria, terá que reajustar o valor da tarifa de água em, no mínimo, 14%.





“Estamos satisfeitos com as melhorias anunciadas pelo prefeito, mas principalmente com relação ao plano de cargos e carreiras, pois o SAAE existe há quase 60 anos e nunca conseguimos uma conquista tão grande quanto esta, que será implantada em definitivo até o primeiro semestre de 2018”, comemorou o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Gilvan Azevedo.