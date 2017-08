Prefeitura dá início ao projeto #ocupaSobral nos bairros Dr. José Euclides, Vila União e Nova Caiçara

Com o objetivo de construir um plano de ações para a prevenção da violência no município, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, se reuniu nesta quarta-feira (02/08) com seu secretariado para conhecer as propostas das secretarias municipais para o programa #ocupaSobral, que será realizado intersetorialmente com o Pacto por um Ceará Pacífico, do Governo do Estado, e irá atender inicialmente os bairros Dr. José Euclides, Vila União e Nova Caiçara.





“A prevenção à violência é uma das prioridades da minha gestão e todos nós somos responsáveis. Por meio do #ocupaSobral, cada secretaria criou um pacote de estratégias e ações que serão executadas paulatinamente em todos os bairros e distritos da cidade. Nosso objetivo, por meio desse programa, é convidar a população, sobretudo as juventudes, a ocupar os espaços públicos de Sobral e, ao mesmo tempo, criar uma política municipal de atenção integral aos adolescentes, pois estes são os mais vulneráveis à entrada no mundo da criminalidade”, explicou o prefeito Ivo Gomes.





Dentre as propostas apresentadas pelas secretarias, esses três bairros receberão, a partir dos próximos meses, diversas intervenções urbanas, como ações de pavimentação, iluminação branca, padronização das calçadas, arborização, construção de uma linha de cuidado para atendimento as vitimas de violência, inclusão de competências socioemocionais no currículo escolar, levantamento e projetos de ocupação nos jardins urbanos, regularização fundiária e ocupação dos equipamentos municipais (quadras e parques).