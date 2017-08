Evento deve discutir abastecimento hídrico, segurança pública e interiorização do ensino superior.

O presidente do PMDB em Sobral, Oscar Rodrigues, anunciou, nesta quinta-feira (24), o encontro regional do partido, que será realizado no próximo sábado (26), no Centro Educacional Cenecista Massapeense. No evento, serão discutidos o abastecimento de água no Ceará, a segurança pública e a interiorização do ensino superior.

