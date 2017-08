PRF-CE localiza família de rapaz encontrato em Sobral

Segundo a mãe do rapaz, ele estava desaparecido, desde o último dia 17, quando saiu de casa para ir a uma consulta médica.

Na tarde deste domingo (27), a Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE), conseguiu localizar a família de um andarilho, abordado durante patrulhamento de rotina em Sobral, na Região Norte do Estado.





O homem idendificado como Pedro Lucas de Lima, de 25 anos, foi encontrado no km 182 da BR-222. Ele apresentava problemas mentais, foi levado até o Posto da PRF de Sobral, foi alimentado e em seguida, conseguiu responder algumas perguntas que ajudaram a confirmar sua identificação.





Os dados foram repassados para à Central de Informação Operacional da PRF (CIOP/PRF), e a família do rapaz foi locacilazado em Fortaleza. O homem será conduzido para a capital cearense, onde será encaminhado à família, que reside no bairro Parque Santa Rosa. Segundo Maria Aparecida de Lima, mãe do rapaz, ele estava desaparecido, desde o último dia 17, quando saiu de casa para ir a uma consulta médica.