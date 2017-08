PSG gastou R$ 184 mil com ‘gracinha’ para Neymar na Torre Eiffel

Nome do atacante foi exibido no monumento na noite deste sábado.

Quem passou pela Torre Eiffel na noite deste sábado (5), mais precisamente entre as 21h30 e a 1h deste domingo (6), pôde ver uma mensagem especial para Neymar no monumento, que ficou todo iluminado com as cores do Paris Saint-Germain e estampou o nome do craque brasileiro. Só que essa “gracinha” não saiu barato para o PSG.





Segundo a rede de televisão LCI, o PSG gastou 50 mil euros, cerca de R$ 184 mil, para fazer a homenagem no monumento mais importante da Cidade Luz. Mas claro, esse valor perto dos 222 milhões de euros (R$ 820 milhões) que o clube pagou ao Barcelona para ficar com o jogador, não é nada.





Via Notícias ao Minuto