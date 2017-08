Quadrilha da Cidade de Deus faz vídeo com ameaça a facção rival com direito a granada e fuzil

Uma operação da Polícia Militar conseguiu prender três criminosos que aparecem no vídeo.



Vídeos com ameaças feitas por facção criminosa da Cidade de Deus, em Fortaleza, circulam nas redes sociais nessa semana. Na gravação, é possível observar um grande arsenal de armas.





Um fuzil e até mesmo granadas são exibidas para intimidar o traficante João Presinha, que seria responsável pelo comando do tráfico de drogas no bairro Lagamar.





Nas imagens, os integrantes alegam fazer parte do “2”, sigla que representa a facção criminosa Comando Vermelho (CV). João Presinha faria parte do facção rival Guardiões do Estado. Não é de hoje que traficantes do Lagamar e da Cidade de Deus vivem uma verdadeira guerra pelo controle do tráfico.





Uma operação da Polícia Militar conseguiu prender três criminosos que aparecem no vídeo. Um deles é filho do líder do tráfico de drogas da Cidade de Deus, Rogério Bocão, que se encontra preso desde 2015.





O conflito entre as duas comunidades se agravou recentemente quando um grande tiroteio foi registrado na comunidade Cidade de Deus, após invasão de traficantes do Lagamar.





O tenente Holanda destaca o trabalho da polícia. “Diante dessa tentativa de poder paralelo, o que é que se percebe ? A presença do Estado. Nessa hora não tem onde a viatura não entre, não tem o bandido corajoso. O que você tem é a coragem dos policiais”, relata o policial.

Fonte: Tribuna do Ceará