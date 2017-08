Quadrilhas armadas atacam e explodem duas agências bancárias do Interior na madrugada desta quinta-feira

Duas agências bancárias foram explodidas na madrugada desta quinta-feira (3) em diferentes regiões do Interior cearense. Desta vez, as cidades escolhidas como “alvos” das quadrilhas foram Pereiro, no Vale do Jaguaribe; e Hidrolândia, na Região da Ibiapaba. A Polícia Militar faz cercos policiais nos dois lugares na tentativa de prender os criminosos.





O primeiro ataque teria ocorrido no começo da madrugada na cidade de Hidrolândia (a 247Km de Fortaleza), quando a cidade acordou atordoada com o barulho provocado pela explosão dos artefatos na agência do Banco co Brasil.





Imagens do local mostram que o prédio onde funcionava a agência ficou parcialmente destruído. A Polícia não sabe, ainda, se os criminosos conseguiram roubar o dinheiro que estava depositado nos caixas eletrônicos da agência. Reforços policiais de Municípios vizinhos como Iracema, Alto Santo, Ererê, Potiretama e do Quartel da 3ª Companhia do 1º BPM (Jaguaribe) foram enviados a Pereiro para auxiliar nas diligências aos bandidos, que teriam fugido em direção ao vizinho estado do Rio Grande do Norte.





Alguns curiosos chegaram a ir até a agência observar os estragos causados pelos ladrões. A Polícia Militar isolou o local e agora aguarda a presença da Perícia Forense (Pefoce) no local para o levantamento de pistas e uma avaliação dos prejuízos causados no ataque.





Segundo ataque





Já no Município de Hidrolândia (a 247Km da Capital), a destruição da agência do Banco do Brasil foi bem maior em conseqüência da explosão de artefatos detonados por criminosos. Até estabelecimentos comerciais vizinhos à agência do BB ficaram com a estrutura comprometida.





O ataque ocorreu no decorrer da madrugada quando a quadrilha fortemente armada entrou na cidade em vários veículos e se dividiu. Parte foi para a agência bancária e a outra se encarregou de atirar contra o Destacamento da PM. Foram encaminhados ao Município reforços policiais das cidades vizinhas, como Santa Quitéria, Nova Russas, Ipu e Pires Ferreira, além da Força Tática de Apoio (FTA) do Quartel do 7º BPM (Crateús).





Até o momento, não foram registradas prisões em nenhum dos Municípios atacados na madrugada desta quinta-feira.