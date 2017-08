REMANESCENTES DO CONCURSO PMCE 2016 REALIZAM AÇÃO PARA DOAÇÃO DE SANGUE NO HEMOCE DE FORTALEZA

No dia 05/08, Sábado, foi realizado no HEMOCE da Avenida José bastos uma ação dos remanescentes do último concurso da polícia militar do estado do Ceará em prol da doação de sangue. Cerca de 30 remanescentes se fizeram presentes, vestidos com a camisa do movimento, portando adesivos e faixas, associando a causa com o comprometimento em salvar vidas antes mesmo de serem policiais.





A ação no HEMOCE foi a primeira realizada pelo grupo que ainda afirmaram um segundo dia com os participantes que não puderam comparecer.





Os remanescentes do último concurso da polícia militar do Ceará (2016) lutam por pelo menos mais 3 turmas a serem convocadas pelo governador do estado, Camilo Santana, tento como base do movimento o aumento do efetivo e o fortalecimento da segurança pública do estado, contando com o importante apoio do Deputado Bruno Gonçalves e seu acessor Adriano Bento que abraçaram a causa.





"Quem não é visto, não é lembrado"





Fonte: limoeiroplantaopolicial