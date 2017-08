REVOLTANTE: Comerciante é assaltada mais de 20 vezes em Fortaleza: "não aguento mais"; vídeo

Na última ocorrência, um dos assaltantes pega um picolé e sai comendo como se tivesse feito compras no comércio.



A dona de um estabelecimento comercial afirma que já foi assaltada mais de 20 vezes e não sabe mais o que fazer. “Eu estou pensando em fechar o comércio, não aguento mais”.





A última ocorrência foi registrada no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Uma dupla armada fez uma arrastão no mercadinho. De cara limpa, os homens agiram com violência.





O que mais chamou a atenção na ação foi a ousadia de um dos assaltantes que – antes de sair do estabelecimento – pega um picolé e sai comendo como se tivesse feito compras no comércio.





O programa Barra Pesada, da TV Jangadeiro/SBT, teve acesso às câmeras de segurança que mostram detalhes da ação criminosa. No vídeo, é possível ver quando os assaltantes chegam em uma bicicleta, entram no estabelecimento, rendem a funcionária e anunciam o assalto.

Fonte: Tribuna do Ceará