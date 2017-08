"Se eu for atropelado, quero ir para o IJF", diz Ciro Gomes em programa de rádio

O pré-candidato à Presidência ainda falou mais: “se eu tiver derrame, quero ir para o HGF; se tiver problema no coração, pro Hospital do Coração”.

O pré-candidato à Presidência da República do PDT, Ciro Gomes, disse em entrevista ao programa de rádio Pânico, nesta quarta (9), que confia na Saúde Pública de Fortaleza. “Se eu for atropelado, quero ir para o IJF; se eu tiver derrame, quero ir para o HGF; se tiver problema no coração, pro Hospital do Coração”.





Ciro falou isso após ser questionado porque os políticos não usam os serviços públicos, como qualquer cidadão.





A declaração lembra uma outra, a do seu irmão Cid Gomes, quando tentou se defender de envolvimento na JBS. “Se eu estiver envolvido nisso, árvore vai andar, vacas vão voar e pedra vai falar”. Um dos donos da JBS, Wesley Batista, disse que o ex-governador recebeu R$ 20 milhões em propina nas eleições de 2014.





O que dá para perceber é que quando os Ferreira Gomes defendem alguma coisa, eles querem dizer o contrário.