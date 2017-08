Secretaria da Educação de Sobral realiza atividade de educação alimentar nas escolas municipais

Visando promover bons hábitos alimentares entre os estudantes, a Secretaria da Educação de Sobral está realizando atividades de educação alimentar nas escolas municipais. Na quinta-feira (17), a equipe de nutricionistas da Célula de Alimentação Escolar visitou o Centro de Educação Infantil Terezinha de Jesus e apresentou vídeos, músicas, desenhos para colorir, dinâmicas de degustação e reconhecimento de frutas através do paladar com os estudantes do ensino infantil III.





A ação foi conduzida por quatro nutricionistas e beneficiou cerca de 90 crianças. "Além de proporcionar uma alimentação escolar de qualidade, também é nossa missão contribuir para a formação de hábitos alimentares saudáveis. Através da educação nutricional na infância, somos capazes de mudar hábitos e assim proporcionar qualidade de vida", explica a gerente de Alimentação Escolar, Rayana Rocha.





Nesta semana, também foram visitados os Centros de Educação Infantil Maria Menezes Cristino e Maria José Carneiro, além da escola Elpídio Ribeiro da Silva e o Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria Dias Ibiapina, na Cohab III. De acordo com a gerente, um novo cronograma de atividades, com o intuito de beneficiar crianças de outros centros educacionais, está sendo elaborado.





A Célula de Alimentação Escolar é responsável por acompanhar o recebimento, distribuição, controle de qualidade, armazenamento, preparo e aceitação da alimentação servida nas escolas. O grupo também orienta e supervisiona as atividades de higienização de ambientes, equipamentos e utensílios utilizados no preparo dos alimentos e orientam as manipuladoras de alimentos, estoquistas e diretores, quanto à logística e boas práticas no serviço de manipulação de alimentos.