Seis suspeitos de atacar bancos são capturados

Além dos presos, dois foram mortos.

Uma quadrilha que atacava bancos em todo o Ceará foi desarticulada na tarde deste sábado (12), em Pacajus, Região Metropolitana de Fortaleza. Seis pessoas foram rendidas. Houve tiroteio durante o trabalho que resultou na prisão do grupo. Dois homens foram baleados e não resistiram aos ferimentos.





Segundo a Polícia Militar, a quadrilha já era investigada há algum tempo. As prisões, no entanto, só aconteceram graças a uma denúncia anônima. Todos os envolvidos tinham antecedentes criminais.





Durante a abordagem, policiais do Comando Tático Motorizado (Cotam) foram alvo dos criminosos, que dispararam várias vezes contra os policiais, que revidaram. Segundo informações de polícias do Cotam que não quiseram se identificar, foram apreendidos sete armas, sendo um fuzil ak47, três escopeta calibre 12 e três pistolas 380, além de três carros, duas motos, seis coletes balísticos e material de limpeza para a manutenção das armas. A Polícia Civil acredita que uma das escopetas sejam da Secretaria de Justiça do Ceará (Sejus) e teria sido levada em uma fuga que aconteceu em Horizonte no dia 15 de junho deste ano. A Polícia suspeita que a quadrilha tenha explodido bancos em cidades de Hidrolândia e Pereiro no dia 3 de agosto.





Um dos mortos foi identificado como Leandro Barbosa Barros (28). O outro ainda não foi identificado. Foram presos: João Vitor Girão Fernandes, Roberto Geyvson Badran, Francisco Maurício Mendes Costa, Erinaldo Cardoso de Lima, Carlos Roberlânio Macena da Silva e Francisco Thiago Alvez Girão. Os presos foram encaminhados para o Complexo de Delegacias Especializadas, no bairro de Fátima, em Fortaleza.





Leia a nota da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social:





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), informa que um grupo suspeito de envolvimento em assaltos a banco foi capturado, na tarde deste sábado (12), no município de Pacajus - Região Metropolitana de Fortaleza. A ação, efetuada pela Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), também resultou nas apreensões de cerca de sete armas, sendo uma delas um fuzil, coletes balísticos e carros que eram usados pelo bando.





Durante a ofensiva, houve troca de tiros entres os suspeitos e os policiais e dois envolvidos foram feridos e, posteriormente, socorridos. O procedimento policial sobre o caso está sendo registrado na Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) devido ao tipo de atuação criminosa dos suspeitos. Mais detalhes só poderão ser repassados após a conclusão do procedimento, que segue em andamento.