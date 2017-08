SEM CONTROL: Balanço parcial do fim de semana aponta 38 assassinatos no Ceará. Entre as vítimas um PM

Trinta e oito pessoas foram assassinadas no Ceará durante o fim de semana, conforme balanço parcial das ocorrências policiais registradas no estado entre a última sexta-feira (25) e o começo da madrugada desta segunda (28). Entre as vítimas da violência está um sargento da Polícia Militar, que se tornou o 17º PM assassinado em 2017. Quatro duplos homicídios foram também praticados.





Em Fortaleza, os 12 assassinatos ocorreram nos seguintes bairros: Granja Portugal (duplo), Mondubim (duplo), Guararapes, Genibaú, Parque Santa Filomena, Palmeiras, Parque São Vicente, Jangurussu e Itaoca.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram 10 homicídios nos seguintes Municípios: Caucaia (7 casos), Horizonte, Pacajus e Maracanaú.





No Interior Norte do estado, a Polícia fez o registro de oito crimes de mortes nos seguintes Municípios: Jijoca de Jericoacoara, Sobral, Canindé, Trairi, Redenção, Itarema, Ipu e Massapê.





No Interior Sul, mas sete assassinatos em Crato (2 casos), Jaguaribe (latrocínio), Russas, Tauá, Quixeré, Morada Nova e Novo Oriente.





Policial morto





Na tarde de sexta-feira (25), um policial militar foi morto, a tiro, ao reagir a abordagem de assaltantes no bairro Guararapes, em Fortaleza. Tratava-sedo sargento da PM Edevaldo José Santana Flexa, destacado na Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). O militar tinha ido a um shopping retirar um passaporte, pois iria viajar para a Romênia, onde iria participar de um campeonato de salvamento em acidente veicular.





Ao chegar no seu veículo, ele foi atacado por dois homens numa motocicleta. O PM reagiu e acabou sendo atingido por um tiro no peito. O sargento Flexa ainda foi socorrido para o Instituto Doutor José Frota (IJF-Centro), onde faleceu quando era operado. Ninguém ainda foi preso.





Mulheres





Pelo menos, sete mulheres foram mortas no fim de semana. Em Fortaleza, um duplo assassinato ocorreu na noite de sábado em uma residência localizada no bairro Granja Portugal, onde foram executadas, a golpes de faca, Valdenízia Gonzaga Bruno, 39 anos; e a adolescente Alexsandra Fernandes de Lima, 14 anos.





Uma adolescente de 14 anos foi morta, a tiros, no Conjunto Palmeiras na manhã do domingo. Horas antes, seu namorado havia também sido assassinado.





Uma mulher, identificada apenas por Maria Sinhá, morreu ao ser atingida por uma bala perdida durante um tiroteio entre um cabo da PM e assaltantes que invadiram um bar no bairro Parque Potira, em Caucaia, no começo da madrugada de domingo. O militar ficou ferido e segue hospitalizado em Fortaleza.





Na cidade do Crato (a 540Km de Fortaleza), uma briga entre vizinhas terminou na morte da dona de casa Maria Eliana da Silva Sousa, 41 anos. Ela foi atingida por uma facada no pescoço pela vizinha identificada apenas por Fátima, que está foragida. Crime ocorreu na noite de sábado último.





Em Ipu, uma adolescente foi assassinada a tiros quando bandidos foram matar o namorado dela. O crime ocorreu na localidade de





Em Morada Nova, Maria Eliene Rodrigues foi assassinada, a tiros, dentro de casa, na madrugada desta segunda-feira. O crime ocorreu por volta de 1h30 no bairro Açude Velho. Eliene era irmã do radialista Franzé Rodrigues, morto no último dia 11.





Fonte: Jornalista Fernando Ribeiro