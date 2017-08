SEM CONTROLE: Fortaleza ultrapassou a marca de 1 mil assassinatos em apenas 7 meses

Em média, cinco pessoas perdem a vida todos os dias em Fortaleza.



Fortaleza atingiu uma estatística alarmante. Em sete meses, ultrapassou a marca de 1 mil assassinatos. Em média, cinco pessoas perdem a vida todos os dias em Fortaleza.





Foram 1.080 assassinatos de janeiro a julho de 2017, contra 591 no mesmo período de 2016. Um aumento de 82,7%.





A violência sem justificativa – como a que vitimou o motorista da Uber no bairro Ancuri simplesmente porque ele não baixou os vidros do carro – ajuda a deixar a estatística ainda mais alarmante. Fortaleza tem o dobro da taxa de homicídios de São Paulo, com uma população quatro vezes menor.





A Secretaria da Segurança analisa essa problemática como reflexo de conflitos entre detentos nos presídios. Uma situação difícil de ser resolvida com agilidade. Segundo o secretário de Segurança, André Costa, é um trabalho sem resultados imediatos, que exige paciência.





Veja todos os detalhes no vídeo do Jornal Jangadeiro da TV Jangadeiro/SBT:

Fonte: Tribuna do Ceará