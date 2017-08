SEM CONTROLE: MAIS UM HOMICÍDIO É REGISTRADO NA RUA PINTOR LEMOS

Um jovem foi executad o a bala na noite desta sexta-feira (25), por volta das 18h30, na Rua Pintor Lemos.



A vítima foi executada com vários tiros na cabeça. O jovem foi identificado por Francisco Gislandro do Nascimento, vulgo "Careca".



Os autores do crime fugiram a pé em direção a um matagal próximo do local do crime.



As Polícias Civil e Militar estão realizando diligências na tentativa de prender os autores do homicídio.



Uma equipe da Perícia Forense foi acionada para o local da ocorrência.



Ressalta-se que Sobral já contabiliza 72 homicídios dolosos em 2017.