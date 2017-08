Sentimento de tristeza e descontentamento marca o fechamento da Farmácia Popular do Brasil em Sobral

Nessa segunda-feira (31/07), a unidade da Farmácia Popular do Brasil, em Sobral, encerrou as suas atividades. Presente na vida dos sobralenses e da população mais carente da zona Norte, este equipamento de saúde representou, por mais de 11 anos, um espaço de acolhimento, de ensino e aprendizagem e das boas práticas farmacêuticos. Um dia triste para aqueles que por vários anos se beneficiaram de medicamentos de baixo custo e de boa qualidade.





É um ciclo que chega ao fim devido à irresponsabilidade e desvio do bem social do nosso gestor federal aliado a um bando de políticos corruptos, sanguessugas, que em benefício próprio desestabilizaram a economia do País e mergulharam a Nação numa crise moral e econômica sem precedentes.





Diante deste cenário, para justificar uma fajuta retomada do crescimento econômico e uma maquiagem no equilíbrio das contas públicas, promovem cortes de recursos que põem fim a tão importante programa para a saúde dos brasileiros mais carentes ou mesmo daqueles não tão carentes, mas que tinham na Farmácia Popular do Brasil um local de atendimento diferenciado, de cuidado e ações de saúde.





"É muito triste ver um projeto destes ir por água abaixo. Acompanhei desde o início a implantação da FPB, sobretudo, a nova proposta que Yana e sua equipe levaram para a realização do atendimento à população. Nascia ali, um novo modelo de atendimento Farmacêutico em nosso Município, a "Atenção Farmacêutica". Era exatamente ali, com esta experiência exitosa, que a FPB, despontava como referência nacional, destacando-se como uma das melhores do país na prestação de serviços farmacêuticos. Do que poderia aprimorar, subitamente​, foi destruído. É realmente lamentável! Fica nossos agradecimentos a todos que contribuíram de forma direta e indireta para o funcionamento da Farmácia Popular do Brasil no município de Sobral. Para os desafios..... Fica aí uma semente!" declarou Dr. Régis Ferreira Gomes, que já esteve à frente da Atenção Farmacêutica de Sobral, e atualmente é o diretor do Hemoce/Sobral.





Com informações do Blog Encontro com a Saúde