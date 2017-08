Sinpol visita Delegacia Regional e Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral; VÍDEO

O Sinpol Ceará esteve na última quarta-feira (09/08), representado pelos diretores John Herbert e Cristiano Cunha, na Delegacia Regional e na Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral para dar continuidade à ação de visitas em delegacias dos interiores.





A ida ao local tem o intuito de mobilizar a categoria, ouvir as demandas dos policias civis da região e angariar novos filiados ao Sindicato. Na ocasião foi divulgada a campanha “Polícia Civil: Orgulho do que faço. Vergonha do que ganho”. Nesta semana, o Sindicato também já esteve na região de Itapipoca para realizar a mesma ação.





Na foto, policiais civis de Sobral vestindo a camisa e aderindo à campanha.

Fonte: Sinpol/CeVídeo: Olivando Alves