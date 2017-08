Transeuntes que utilizam as vias: Juscelino Kubitschek e Francisquinha Frota, nas proximidades do colégio Maria José estão correndo perigo iminente, em virtude de um bueiro que afundou no meio da via pública.





Um morador colocou um cone, sinalizando a via para não acontecer acidentes.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter