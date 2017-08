"Em que outro lugar do UNIVERSO poderíamos ter BATIDO ESSE RETRATO ???









Uma bela manhã de domingo, na “quina” do Patrocínio, correndo um ventinho da Meruoca, esperando a hora da missa, depois dar uma subidinha na Serra no caminhão do seu Costa, foi um dia inesquecível, uma época divina, impossível ter outro local igual !!

Simplesmente fantástico e “SOBRALENSE” !!









“Maria Helena”!!"