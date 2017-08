SOBRAL: HOMEM É LESIONADO COM VÁRIOS GOLPES DE FACA NO BAIRRO PEDRINHAS

Na noite de hoje (16), por volta de 20:00 horas, dois elementos armados de faca e conduzindo uma motocicleta Honda Pop 100, esfaquearam um homem identificado por "Douglinhas". A cena sangrenta aconteceu no bairro Pedrinhas, mas precisamente na Rua Benjamim.





As informações repassadas por populares são de que a vítima seria um foragido da justiça, e os agressores já tem passagens pela polícia. As lesões foram profundas, uma unidade do SAMU compareceu no local e conduziu a vítima para o hospital Santa Casa de Sobral.





Fonte: Blog Tiro e Queda Notícias