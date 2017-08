SOBRAL: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Internauta denuncia o trânsito perigoso de caçambas na estrada que dá acesso a localidade de "Boqueirão", nas proximidades do "Zé Leiteiro".

Veja a denúncia na íntegra:

"Boa tarde, gostaria de fazer uma denúncia a respeito das caçambas que estão esculhambando a estrada do Boqueirão( fica próximo ao Zé Leiteiro), a Prefeitura de Sobral asfaltou a estrada, mas veículos de uma determinada empresa está causando muito transtorno , pois além de danificar a estrada, muitos dos motoristas passam em alta velocidade com a caçamba cheia de areia e pedra , não respeitando motociclista e os moradores que moram perto da estrada, se os motociclistas quiserem evitar algo, precisam parar no acostamento para a caçamba passar, a estrada esta cheia de areia causando até queda , e ficando também cheia de buraco.

Obrigado pelo espaço!"