Sobral terá curso em Saúde Mental com foco em álcool e outras drogas.

A Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia (EFSFVS), em parceria com a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), irá promover, a partir do próximo dia 4 de setembro, o Curso de Atualização em Saúde Mental Álcool e Outras Drogas – CASMAD. A Secretaria da Saúde de Sobral, a partir da EFSFVS, estará protagonizando esta iniciativa, que contemplará em forma de projeto piloto o CASMAD. O curso na modalidade de Educação à Distância terá duração de 60 horas/aula ao longo de 10 semanas.





Cinco tutores encontram-se em processo de formação na metodologia e conteúdo do curso. A princípio serão capacitados 250 profissionais da Secretaria da Saúde, vinculados a Atenção Básica, Atenção Especializada e Rede de Saúde Mental. O curso está estruturado em seis módulos: Introdução; Princípios para ação em saúde mental; Atitudes dos trabalhadores; Conceito de Rede; Redução de danos e o papel da Estratégia de Saúde da Família; Saúde, sociedade e território.





“Considerarmos o processo de capacitação dos trabalhadores uma estratégia de gestão potente e que deve ter caráter permanente com vistas a responder as necessidades do processo de trabalho. A sociedade atual e nós trabalhadores da saúde, em particular, estamos diante de um contexto complexo que requer tomada de decisão de todos”, afirmou a diretora da EFSFVS, Socorro Dias.