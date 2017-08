SOBRAL VIROU TERRA SEM LEI! 72 HOMICÍDIOS DOLOSOS EM 2017

Na noite desta sexta-feira (25), o neto do Vereador Galdêncio foi mais uma das várias vítimas executadas a bala na "Princesa do Norte"! A violência é avassaladora na cidade de Sobral! A "Bela Princesa do Norte" já contabiliza 72 homicídios dolosos em 2017. Em 2016 foram contabilizados 51 homicídios dolosos; em 2015 Sobral registrou 102 homicídios e em 2014 foram 119 assassinatos.

Neto do Vereador Galdêncio: Francisco Lislan do Nascimento (executado a bala nesta sexta)



O mais revoltante é que a maioria dos assassinatos não são elucidados. Não se pode culpar as Polícias, pois o efetivo e a estrutura dos órgãos de segurança pública do Ceará são precários.





A população sobralense vive a mercê da bandidagem que "pinta e borda" diariamente. A Polícia faz o que pode! Infelizmente, o Governo não dá ferramentas necessárias para as forças policiais combaterem os crimes que assolam a cidade de Sobral.



A sensação que os sobralenses têm é que Sobral virou terra sem lei.