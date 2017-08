SobralnoEnem reúne 800 estudantes em aulas de Redação e Biologia

Cerca de 800 estudantes participaram, no sábado (26), do 7º encontro do projeto #SobralnoEnem, que visa preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As aulas de Redação, com o professor Diego Pereira, e de Biologia, com o professor Lásaro Henrique, foram ministradas no Centro de Educação a Distância (CED) e no Auditório da Universidade Federal do Ceará (UFC) Mucambinho.





O coordenador da 6ª Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação, professor Daniel Costa, deu as boas-vindas aos estudantes e destacou a importância da iniciativa. “Pensamos neste momento com muito carinho e, acima de tudo, organizamos para que a aprendizagem seja possível”, afirmou.





“Estou gostando das aulas, pois estou aprendendo com os professores e com os materiais de excelente qualidade”, disse o estudante Valmir Santos. E a estudante Elizângela Maria, que se prepara para o ingresso no curso de Letras, conta como a preparação tem sido importante na melhoria de seu aprendizado: “Eu peguei muitas dicas interessantes e melhorei o meu desempenho em diversas matérias. Agora estou mais confiante num resultado positivo”, comemora.









Dica de Redação





Para o professor de Redação, Diego Pereira, é importante que os alunos desenvolvam um texto de forma a propor a colaboração entre governo e sociedade para resolução do problema apresentado na prova. “A redação do Enem solicita do aluno a explicitação de um raciocínio de cooperação entre esforços sociais e governamentais para reduzir, minimizar ou resolver conflitos. O aluno do Ensino Médio precisa esclarecer (no texto) que pessoas sozinhas não resolvem problemas, sem o suporte da administração pública, sem o suporte político. Da mesma forma, governos sozinhos não conseguem resolver demandas sem colaboração social”, explica.